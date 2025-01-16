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Туск обвинил РФ в «воздушном терроре»
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы планировала теракты против авиакомпаний по всему миру, однако доказательств своих слов не привел
Туск обвинил РФ в «воздушном терроре»
Дональд Туск / Фото: Reuters
16 января 2025 г.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, обвинил Россию в подготовке воздушного террора.

«Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире», — заявил Туск, не представив доказательств.

Он также вспомнил о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, которая состоялась во вторник в Финляндии. По словам Туска, на встрече обсуждались «российские акты саботажа».

«Эти акты саботажа — версии войны, которую Россия объявила всему миру, не только Украине. Они требуют совместных действий, и Польша играет ключевую роль в противодействии актам саботажа и диверсиям, которые произошли не только на польской территории», — сказал Туск.

Подозрения в адрес России в организации диверсий усилились после повреждения кабелей в Балтийском море между Эстонией и Финляндией. По данным властей, к этому могла быть причастна РФ, используя суда теневого флота, который занимается перевозкой нефти в обход санкций.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что Россия якобы могла планировать операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся из Европы в США и Канаду. По данным источников, в рамках этих планов произошли пожары на складах транспортной компании DHL в Бирмингеме (Великобритания) и Лейпциге (Германия).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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