США и Армения подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленное на укрепление связей в таких сферах, как оборона, экономика и демократическое развитие. На церемонии подписания документа в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян объявили о создании «комиссии стратегического партнерства».

«Мы становимся все более сильными партнерами, и это на благо обеих стран, региона и мира в целом», — подчеркнул Блинкен.

В рамках соглашения США направят в Армению группу экспертов для помощи в укреплении безопасности границ, а также начнут переговоры о гражданском ядерном сотрудничестве. Кроме того, Армения официально присоединится к возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией ДАЕШ.

Напомним, что ранее Армения приостановила участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия заявила, что этот шаг делает несовместимым членство Еревана в Евразийском экономическом союзе.

На прошлой неделе парламент Армении одобрил законопроект о начале подачи заявки на вступление в ЕС.

Накануне Министерство иностранных дел Армении вызвало российского посла Сергея Копыркина в связи с сюжетом программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». В выпуске от 12 января ведущий Дмитрий Киселев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян игнорирует обязательства по трехстороннему соглашению и готовится к новой войне, закупая оружие у Франции.

МИД Армении передал ноту протеста послу России, но не уточнил, какие именно высказывания из сюжета сочтены угрозой суверенитету республики.