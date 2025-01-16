Не менее 73 палестинцев погибли в результате ночных авиаударов по сектору Газа после объявления о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

«Среди жертв 25 женщин и 20 детей, более 230 человек получили ранения с вечера среды. 61 человек погиб в результате авиаударов по городу Газа. Последние часы были чрезвычайно тяжелыми, особенно в городе Газа», — заявил представитель гражданской обороны Газы Махмуд Басал.

По данным медицинских источников, 20 палестинцев погибли при авиаударе по жилому кварталу в городе Газа. Очевидцы сообщили об интенсивных бомбардировках района Шейх-Радван. Еще пять человек погибли в районе Римал, четверо - в районе Аль-Дарадж. В районе Шуджая в результате удара беспилотника погибла маленькая девочка.

В среду Катар объявил о достижении соглашения о прекращении огня, которое должно положить конец более чем 15-месячным израильским атакам на сектор Газа. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани сообщил, что трехэтапная сделка вступит в силу в воскресенье.

По данным местных органов здравоохранения, с 7 октября 2023 года в результате войны в Газе погибли более 46 700 палестинцев, в основном женщины и дети, более 110 000 получили ранения. Более 11 000 человек считаются пропавшими без вести.

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Празднование перемирия в Газе оказалось недолгим. Несмотря на заявления о прекращении огня, Израиль нанес десятки ударов по центру Газы, убив более 30 человек.

Одно из нападений уничтожило дом в городе Газа и унесло жизни 18 палестинцев.

Эти события произошли спустя несколько часов после объявления о соглашении о перемирии между Израилем и ХАМАС, достигнутого при посредничестве Катара, Египта и США.

Как сообщает палестинское агентство Wafa, трупы 12 человек были извлечены из руин в районе Шейх Радван в городе Газа. В лагере Бурейдж в Центральной Газе пять человек погибли в результате удара дрона.

«Люди ненадолго превратили эту территорию в сцену радости, но ожидание новых атак быстро вернуло их к суровой реальности», — рассказали очевидцы из Дейр-эль-Балаха.

Как отмечает Wafa, палестинцы понимают, что у них есть 72 часа, которые надо переждать в укрытии — перемирие должно вступить в силу в воскресенье. До этого времени Израиль, очевидно, постарается нанести как можно больше ущерба и убить как можно больше палестинцев.

Первый этап перемирия должен продлиться 42 дня. Он предполагает обмен заложниками между сторонами, возвращение перемещенных лиц в их дома и обеспечение медицинской помощи пострадавшим. Однако израильская сторона продолжает наносить удары, ссылаясь на «недочеты в деталях соглашения».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что обсуждения с ХАМАС по поводу списка освобождаемых палестинских заключенных продолжаются. По данным на 2025 год, в израильских тюрьмах содержится не менее 10 221 палестинца.

Президент Джо Байден и его преемник Дональд Трамп поспешили заявить о своей роли в достижении соглашения. Байден отметил, что его администрация разработала основные положения плана, тогда как Трамп назвал сделку «эпической», подчеркивая ее связь с его «исторической» победой на выборах.

Тем временем жители Газы ожидают новых атак. Перемирие, которое должно принести долгожданное облегчение, пока оборачивается новыми потерями и разрушениями.