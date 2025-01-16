Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 15 января провела телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом и подчеркнула: вопрос независимости Гренландии решает только сама Гренландия.

Трамп, вступающий в должность 20 января, ранее назвал контроль над островом «абсолютной необходимостью» для США и не исключил экономических или военных мер, включая пошлины, чтобы добиться своей цели. Он также не исключил применение военной силы для аннексии острова.

В заявлении Фредериксен подчеркивается: Копенгаген согласен со словами председателя парламента Гренландии Муте Эгеде, который ясно дал понять: «Гренландия не продается». При этом датские власти готовы согласиться признать независимость острова, если большинство его жителей поддержат эту инициативу.

Датский премьер также отметила, что усиление безопасности в Арктике остается ключевым приоритетом, и Дания готова взять на себя больше ответственности в этом вопросе.

Гренландия, в свою очередь, изменила свою первоначально резкую позицию. Островные власти выразили желание укреплять сотрудничество с США в области обороны и освоения минеральных ресурсов.

Муте Эгеде заявил, что его правительство ищет пути взаимодействия с Трампом, который вновь обратил внимание на стратегическую значимость острова.

Особое внимание уделяется редкоземельным металлам Гренландии, жизненно важным для высокотехнологичной промышленности, и ее географическому положению на кратчайшем пути между Северной Америкой и Европой. На острове сосредоточено до 20% общемировых запасов редкоземельных металлов, включая литий, неодим и диспрозий — ключевые элементы для производства смартфонов, «умной техники» и электромобилей.

Попытка Трампа купить Гренландию в 2019 году завершилась скандалом, однако сейчас он снова выдвигает этот вопрос, называя его критически важным для безопасности США и их союзников.

Трамп также выразил желание «получить контроль» над Панамским каналом и заявил о намерении использовать экономическое давление для присоединения Канады к США.