Министерство обороны Германии и Бундесвер объявили о временном прекращении работы своих аккаунтов в соцсети X, принадлежащей Илону Маску. Согласно заявлению ведомств, решение связано с тем, что вести объективный диалог на платформе становится все сложнее.

По данным издания Politico, это решение принято через несколько дней после публичной беседы Маска с лидером ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Алис Вайдель, которая является кандидатом на пост канцлера на досрочных выборах 23 февраля.

В заявлении ведомства говорится: «С сегодняшнего дня министерство оставляет свой аккаунт неактивным и больше не будет публиковать материалы на платформе».

Министерство обороны планирует использовать альтернативные каналы, такие как WhatsApp, Instagram, YouTube и официальные веб-сайты. В будущем также планируется прекращение работы аккаунтов генерального инспектора Бундесвера, подчиненных служб и командования вооруженных сил.

Однако канцелярия Олафа Шольца и вице-канцлера Роберта Хабека пока сохранят свое присутствие на платформе.

Илон Маск оказался в центре политических дебатов в Германии после публикации статьи в издании Welt am Sonntag. В ней Маск открыто поддержал ультраправую партию «Альтернатива для Германии», что вызвало резкую критику со стороны немецких политиков.

Кроме того, Маск публично назвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера «тираном», а канцлера Олафа Шольца — «некомпетентным дураком», который должен уйти в отставку.