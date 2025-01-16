Власти России и непризнанного Приднестровья рассматривают вариант обеспечения региона газом через закупки на европейском спотовом рынке с использованием компании-посредника. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По данным издания, схема предполагает закупку газа с января по апрель в объеме до трех миллионов кубометров в сутки. Стоимость таких поставок оценивается в 164 млн долларов (примерно 16,8 млрд рублей).

Поставки газа в приднестровский «Тираспольтрансгаз» может осуществлять компания Natural Gaz D.C., заключившая контракт на объем до трех миллионов кубометров в сутки. Совладелец компании Аркадий Викол подтвердил эту информацию молдавскому изданию NewsMaker.

Однако «Молдовагаз», обладающая монополией на поставки в Приднестровье, заявила, что никто другой не может поставлять газ в регион. Президент Молдовы Майя Санду, со своей стороны, подчеркнула, что Кишинев не станет препятствовать действиям Приднестровья, направленным на преодоление энергетического кризиса.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал российские поставки газа гуманитарной помощью, но детали механизма пока не уточнил.

Кризис в регионе обострился после того, как 1 января 2025 года истек срок транзитного соглашения между Россией и Украиной. «Газпром» прекратил поставки через Украину, что вызвало дефицит газа в Приднестровье. Власти региона сообщили, что запасы истощатся в течение января, оставив жителей без отопления и горячей воды.

«Тираспольтрансгаз» отклонил предложение молдавских компаний об импорте газа из других стран. Между тем Молдова начала получать газ из Румынии, что позволило ей избежать аналогичных проблем.