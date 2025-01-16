Украина и Россия должны пойти на взаимные уступки для завершения войны. С таким заявлением выступил кандидат избранного президента Трампа на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях по утверждению его кандидатуры.

«Я хочу, чтобы люди перестали умирать. Я хочу, чтобы убийства прекратились», — заявил Рубио перед комитетом Сената по международным отношениям.

По его словам, США должны «предельно четко» обозначить свою позицию о необходимости завершения конфликта. Он раскритиковал подход администрации Байдена, когда помощь Украине предоставлялась по принципу «сколько потребуется и сколько нужно времени». «Это нереалистичная и неразумная позиция», — подчеркнул политик.

«Россия не захватит всю Украину. Украинцы слишком храбры, слишком хорошо сражаются, и страна слишком велика. Этого не произойдет», — отметил Рубио. Однако, по его мнению, «Украина также не сможет отбросить этих людей обратно туда, где они были накануне вторжения».

Вопрос войны в Украине, вступающей в четвертый год, станет одним из главных вызовов для новой администрации Трампа. Сам избранный президент неоднократно обещал быстро завершить конфликт и, по сообщениям СМИ, рассматривал вариант давления на Киев с целью уступки территорий Москве, против чего решительно выступают украинские власти.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил способность Трампа содействовать завершению конфликта. А согласно Financial Times и Reuters, команда избранного президента уже отошла от его предвыборного обещания закончить войну за 24 часа после вступления в должность, говоря теперь о нескольких месяцах.

Европейские чиновники в беседе с Bloomberg отметили рост оптимизма среди союзников Украины после серии закрытых переговоров с командой Трампа. По их мнению, отказ от обещания урегулировать конфликт за сутки указывает на то, что новая администрация США может воздержаться от принуждения Киева к преждевременным переговорам с Москвой.