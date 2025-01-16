Международное энергетическое агентство (IEA) в своем докладе «Путь к новой эре ядерной энергетики» отметило, что стремительный рост мирового спроса на электроэнергию создает благоприятные условия для нового этапа в развитии атомной энергетики.

По данным IEA, в этом году 420 атомных реакторов по всему миру произведут рекордный объем электроэнергии, а строительство новых мощностей уже превышает 70 ГВт. Более 40 стран планируют увеличить долю ядерной энергии в своих энергосистемах.

Глава IEA Фатих Бирол заявил, что ядерная энергетика становится важным инструментом для обеспечения экологически чистой энергии: «На пути к новой эре необходимо преодолеть вызовы, такие как финансирование, цепочки поставок и завершение проектов в срок».

Стоит отметить, что глобальная карта атомной энергетики претерпевает изменения: большинство проектов, находящихся в настоящее время на стадии строительства, приходится на долю Китая.

Эксперты подчеркивают, что развитие искусственного интеллекта, электромобилей и центров обработки данных требует увеличения энергопроизводства, где ядерная энергетика будет играть ключевую роль.

С 2017 года в мире начато строительство 52 реакторов, из которых 25 спроектированы в Китае, а 23 — в России.