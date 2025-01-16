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Макрон и Стармер планируют миссию в Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон начали обсуждать возможность отправки миротворческих сил в Украину
Макрон и Стармер планируют миссию в Украине
Кир Стармер и Эммануэль Макрон / Photo: Reuters
16 января 2025 г.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают возможность размещения британских и французских солдат в Украине в качестве миротворческих сил. Идея рассматривается как часть плана по обеспечению соглашения о прекращении огня в российско-украинской войне, пишет The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Собеседники издания отмечают, что окончательное решение пока не принято. Один из представителей британского правительства заявил: «Мы немного забегаем вперед. Мы еще не достигли цели».

Идею миротворческой миссии также активно обсуждают в правительстве Великобритании, сообщает Bloomberg. Однако, по словам источников агентства, предложение сталкивается с противодействием из-за вопросов безопасности.

Кир Стармер, как ожидается, обсудит тему миротворцев во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Великобритании уже прибыл в Киев с первым визитом, о котором не сообщалось заранее.

Вопрос о размещении европейского военного контингента в Украине обсуждается после декабрьской встречи президента Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Макрон также обсуждал эту тему с премьер-министром Польши Дональдом Туском и Зеленским во время телефонного разговора 13 января.

По данным Reuters, численность миротворческого контингента в Украине может составить от 40 до 100 тыс. человек. Основу сил предполагается сформировать из военных Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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