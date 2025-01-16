Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов может стать первым российским официальным лицом, посетившим Дамаск после падения режима Асада. Однако, как сообщил дипломатический источник Asharq Al-Awsat, дата визита пока не определена, и первоначально планируемая поездка, вероятно, перенесена на более поздний срок.

Визит готовится на фоне неопределенности вокруг российского военного присутствия в Сирии. Ранее СМИ сообщали, что российскому судну «Спарта II», предназначенному для эвакуации вооружения и техники, с 5 января отказывают в заходе в порт Тартус, где расположена единственная зарубежная морская база РФ. А 23 декабря в Средиземном море затонул сухогруз Ursa Major, который, по данным украинской разведки, также направлялся в Сирию для вывоза российского военного имущества.

Глава МИД России Сергей Лавров 14 января заявил о готовности Москвы к сотрудничеству с новым руководством Сирии. «У нас посольство никуда не уезжало из Дамаска, у них есть повседневные контакты, мы готовы быть полезными в усилиях по нормализации обстановки», — отметил министр.

Ранее сам Богданов в заявлении для RT Arabic подчеркнул, что отношения между Россией и Сирией сегодня вступают в «качественно новый переломный этап, и обе стороны должны исходить из глубокого наследия дружбы между российским и сирийским народами».

На следующий день, 15 января, Лавров обсудил сирийскую ситуацию с главой МИД Саудовской Аравии. Министры высказались за «налаживание инклюзивного межсирийского диалога с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп».

Стоит отметить, что Дамаск уже посетили делегации из Турции, США, Германии, Франции и арабских стран Персидского залива.