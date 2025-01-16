Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не примет участия в инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в понедельник, 20 января. Об этом заявил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

Хотя Орбан считается давним союзником Трампа и был приглашен на церемонию в Вашингтоне вместе с другими правыми лидерами, такими как Хавьер Милей из Аргентины и Джорджия Мелони из Италии, он останется в Будапеште. В этот день Орбан выступит с докладом о председательстве Венгрии в ЕС.

Орбан, которого в Европе часто критикуют за превышение полномочий в качестве представителя ЕС, был одним из первых, кто поддержал Трампа в 2016 году. В 2019 году республиканец принимал Орбана в Белом доме, а в прошлом году венгерский лидер побывал в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Тогда Орбан заявил, что Трамп, став президентом, быстро завершит войну в Украине.

После ноябрьских выборов Орбан назвал победу Трампа «красивой» и написал в соцсетях: «Дело сделано».

Трамп нарушил традицию, пригласив мировых лидеров, таких как Орбан, на свою инаугурацию — главы иностранных государств обычно не посещают церемонии вступления в должность президента США. Однако в этот раз Трамп решил позвать двух европейских партнеров — премьеров Италии и Венгрии, а также президента Аргентины и Сальвадора.

Среди приглашенных также миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Они будут находиться рядом с бывшими президентами США, членами семьи Трампа, законодателями и членами нового кабинета.

Некоторые лидеры, включая Милея, подтвердили свое участие, но остается неясным, приедут ли Джорджия Мелони или президент Сальвадора Наиб Букеле.

Трамп также пригласил на церемонию китайского лидера Си Цзиньпина, но его участие не подтверждено. Среди гостей ожидаются бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон вместе с супругами, за исключением Мишель Обамы. Она уже заявила, что не собирается посещать инаугурацию Трампа.