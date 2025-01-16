Израиль и ХАМАС заключили долгожданное перемирие, которое вступит в силу 19 января. Но главный вопрос — кто будет управлять Газой после войны — остается нерешенным.

Израиль исключил возможность участия ХАМАС, но также выступает против возвращения Палестинской администрации (ПА). По данным арабских СМИ, она имеет ограниченное влияние и слабую поддержку среди жителей сектора Газа. Это создает критический вакуум в вопросе управления территорией после завершения конфликта.

Палестинский премьер-министр Мохаммад Мустафа, выступая на конференции в Норвегии, подчеркнул: только ПА должна управлять Газой как частью единого палестинского государства. Он отверг любые попытки отделить Газу от оккупированного Западного берега, вновь заявив о легитимности ПА и поддержке международного сообщества в пользу решения о создании двух государств.

Однако разногласия остаются. Коалиция Нетаньяху, включая ультраправых Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, выступает за постоянную оккупацию Газы и против передачи управления палестинской стороне.

Переговоры о прекращении огня и обмене заложников велись с мая 2024 года, но сталкивались с сопротивлением правительства Нетаньяху, которое стремилось сохранить контроль над Газой. Критики считают, что политические мотивы могли затянуть конфликт, однако ситуация изменилась после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Участие Трампа ускорило заключение соглашения, позволяя ему заявить о себе как о миротворце на международной арене, а также обеспечив уходящему президенту Джо Байдену внешнеполитическую победу. Кроме того, надежды на возобновление переговоров о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, вероятно, также сыграли роль в выборе времени для сделки.

Соглашение оставляет будущее ХАМАС в Газе неопределенным. Нетаньяху противится возвращению ПА или другим организациям, которые могли бы взять на себя управление сектором. Но ему следует признать, что альтернатив Палестинской администрации в Газе нет.