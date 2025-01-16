Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал соглашение о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

«Мы говорили, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и страданий народа в Газе и добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать», — сообщил Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Россия не участвовала в процессе заключения соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге также отметила, что Москва рассчитывает на устойчивую стабилизацию ситуации в секторе Газа.

«Мы рассчитываем на то, что выполнение достигнутого сейчас соглашения будет способствовать устойчивой стабилизации ситуации в Газе и создаст условия для возвращения всех временно перемещенных лиц и начала работ по восстановлению, разрушенного в ходе боевых действий, со своими семьями воссоединятся освобождаемые в результате сделки израильские заложники и палестинские заключенные. Мы ожидаем, что в их число войдет и находящийся в секторе Газа гражданин России Александр Труфанов», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что значительную роль в достижении договоренностей сыграли посредники из Катара и Египта, чьи дипломатические усилия получили высокую оценку. Также Захарова отметила вклад новой администрации США, подключившейся к переговорам на заключительном этапе.

Представитель МИД РФ выразила надежду, что перемирие в Газе создаст предпосылки для улучшения ситуации на всем Ближнем Востоке, включая Ливан, Сирию и Йемен.

Захарова подчеркнула, что Россия продолжает выступать за двухгосударственное решение палестинской проблемы, предусматривающее создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Только реализация такой двухгосударственной формулы, одобренной резолюциями Генассмаблеи и Совета Безопасности ООН, поможет народам Ближнего Востока разорвать порочный круг насилия и установить прочный мир», — заключила она.