Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который обвинил Россию в подготовке терактов против международных авиакомпаний.

«В целом, это еще одно абсолютно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранить лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — сказал Песков на брифинге для журналистов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, обвинил Россию в подготовке воздушного террора.

«Россия планировала воздушный террор — и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире», — заявил Туск, не представив доказательств.

Он также вспомнил о встрече лидеров государств по безопасности в Балтийском море, которая состоялась во вторник в Финляндии. По словам Туска, на встрече обсуждались «российские акты саботажа».

«Эти акты саботажа — версии войны, которую Россия объявила всему миру, не только Украине. Они требуют совместных действий, и Польша играет ключевую роль в противодействии актам саботажа и диверсиям, которые произошли не только на польской территории», — сказал Туск.