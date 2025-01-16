Турция окажет всю возможную поддержку Сирии как в развитии оборонного потенциала, так и в борьбе с терроризмом. Об этом заявили источники в Министерстве обороны Турции, комментируя итоги первых переговоров с представителями нового сирийского правительства.

В Анкаре состоялась встреча в формате «3+3», которую провел глава МИД Турции Хакан Фидан. В переговорах участвовали министр обороны Турции Яшар Гюлер, глава турецкой разведки Ибрагим Калын, а также сирийская делегация: глава МИД Эсаад Хасан аш-Шейбани, министр обороны Мурхеф Абу Касра и руководитель разведки Анас Хаттаб. После общей встречи министры обороны двух стран провели отдельные переговоры.

По словам представителей турецкого военного ведомства, после того как новое руководство Сирии наладит работу государственных органов и определит свои потребности, стороны разработают совместную дорожную карту сотрудничества. «Вчерашняя встреча важна и ценна как первый контакт», — подчеркнули в министерстве.

Также в Минобороны Турции прокомментировали ситуацию в районе плотины Тишрин, где РКК/YPG использует мирных жителей как живой щит. «Террористическая организация пытается обмануть международное сообщество дезинформацией о нападениях на гражданских лиц, насильно приводя их в зону боевых действий», — заявили в ведомстве, подчеркнув, что не допустят использования гражданского населения и инфраструктуры в качестве предмета торга.