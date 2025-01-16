Экономика Германии сокращается второй год подряд, что произошло впервые более чем за два десятилетия. Это подчеркивает серьезные вызовы, стоящие перед будущим правительством страны на фоне внеочередных выборов, назначенных на 23 февраля.

Согласно официальным данным, в 2024 году ВВП Германии снизился на 0,2% после сокращения на 0,3% в 2023 году. Это второй случай двухлетнего экономического спада — ранее экономика показывала столь плохие результаты лишь в 2002-2003 годах.

«В начале 2000-х Германия получила нелестное прозвище «‎‎больной человек Европы». История не повторяется, но она рифмуется», — отметил аналитик ING Карстен Бржески.

Промышленная база Германии столкнулась с сильным давлением из-за слабого внутреннего спроса, роста цен на энергию и увеличения конкуренции со стороны китайского импорта. В 2024 году объем промышленного производства существенно снизился, а добавленная стоимость упала на 3%.

Кризис бьет по всем отраслям, но наибольшие потери зафиксированы в автомобильной промышленности, химическом секторе и энергоемких отраслях.

Volkswagen, один из крупнейших работодателей Германии, объявил о сокращении более 35 тыс. рабочих мест к 2030 году из-за падения спроса, хотя закрытия заводов удалось избежать.

Строительная отрасль ФРГ сократилась на 3,8% из-за высоких цен на сырье и роста процентных ставок, что особенно отразилось на жилом строительстве. В то же время сектор услуг вырос на 0,8% благодаря розничной торговле, однако продажи автомобилей и продуктового сектора снизились.

Несмотря на то что технической рецессии — двух кварталов подряд с отрицательным ростом — удалось избежать, экономика Германии демонстрировала колебания между ростом и спадом последние два года. Экономические проблемы привели к распаду коалиционного правительства Олафа Шольца и внеочередным выборам, назначенным на 23 февраля.

Проблемы в экономике только подогревают популярность ультраправой партии «Альтернатива для Германии». По данным последних опросов, она уступает лишь консервативному блоку ХДС/ХСС.