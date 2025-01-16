Опрос, проведенный YouGov, выявил, что треть из 19 млн избирателей, поддержавших Джо Байдена в 2020 году, но не голосовавших в 2024 году, назвали конфликт в Газе и позицию США по этому вопросу ключевой причиной своего решения остаться дома.

Согласно данным, опубликованным Drop Site News, 29% респондентов указали войну в Газе как главный фактор, тогда как экономику и иммиграцию упомянули 24% и 11% соответственно. В ключевых штатах, где в 2024 году победил Дональд Трамп, 20% избирателей отметили, что их отказ от голосования связан с ситуацией в Газе.

После того как Камала Харрис заменила Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, она столкнулась с сильным давлением изменить подход к поддержке Израиля. Однако Харрис осталась верна позиции администрации Байдена, включая масштабные военные поставки Израилю.

С октября 2023 года США провели более 100 поставок вооружений Израилю, который блокирует гуманитарную помощь и создал катастрофические условия в Газе. Всемирная продовольственная программа сообщила, что многие районы находятся на грани голода.

Опрос YouGov показал, что среди избирателей, голосовавших за Байдена в 2020 году, 35% поддержали бы отход от его политики в отношении Израиля, в то время как только 5% восприняли бы это негативно.

Организация IMEU Policy Project призвала Демократическую партию пересмотреть свои позиции: «Если партия хочет вернуть утраченных избирателей, она должна признать, что значительная часть их сторонников выступает против поставок оружия Израилю».

Эксперты отмечают, что ситуация в Газе стала символом разрыва между избирателями-демократами и партийным руководством. Как считают аналитики, если Демократическая партия не извлечет уроков из поражения 2024 года, ее перспективы на выборах 2028 года могут оказаться под угрозой.