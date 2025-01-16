Сирия и Турция пишут новую историю. С таким заявлением на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре выступил глава МИД нового сирийского правительства Эсаад Хасан аш-Шейбани.

Министр поблагодарил Турцию за поддержку «сирийской революции» и подчеркнул важность территориальной целостности страны: «Наше территориальное единство крайне важно. Мы хотим, чтобы все наши земли находились под единой крышей центрального правительства».

«Сирийский народ доказал, что он против диктатуры», — отметил аш-Шейбани, добавив, что баасистский режим не отвечал интересам сирийцев. Новое правительство намерено создать страну, «основанную на институтах, а не личностях» и учитывающую «интересы всего народа».

Говоря об угрозе со стороны РКК/YPG, министр заявил, что новое руководство стремится к тому, чтобы Сирия не представляла угрозы ни для одной страны, особенно соседним. «Мы работаем над тем, чтобы регион вернулся под контроль центрального правительства и чтобы была восстановлена арабская идентичность», — заявил министр.

В этом месяце в Сирии планируется провести Национальную конференцию по диалогу с участием 1200 представителей различных слоев общества для обсуждения будущего страны. Напомним, Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию после того, как антиправительственные группы взяли контроль над Дамаском 8 декабря. Тем самым пришел конец режиму партии Баас, находившейся у власти с 1963 года.