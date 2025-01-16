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Прекращение огня — шанс для детей Газы
Международная организация Save the Children заявила, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно стать первым шагом к обеспечению защиты детей и гуманитарной помощи в секторе Газа
Прекращение огня — шанс для детей Газы
Дети Газы / Фото: Reuters
16 января 2025 г.

Прекращение огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа является важным шагом к защите детей, заявили в международной организации Save the Children, выразив удовлетворение достигнутыми договоренностями.

В организации подчеркнули, что на данный момент приоритетом является предоставление крова, продовольствия и медикаментов сотням тысяч детей, ежедневно борющихся за выживание в условиях гуманитарного кризиса.

«Мы надеемся, что это соглашение станет первым шагом на пути к миру, защите и ответственности, которых заслуживают дети», — говорится в заявлении организации.

Организация надеется, что окончательное прекращение конфликта в Газе позволит защитить детей от бомбардировок и обеспечить гуманитарной помощью тех, кто страдает от недоедания и болезней.

«Сейчас самая насущная потребность — предоставить кров, продовольствие и медикаменты сотням тысяч детей в Газе, которые потеряли свои дома и близких», — подчеркнуто в заявлении.

Перемирие должно стать поворотным моментом для обеспечения беспрепятственного пропуска и распределения гуманитарной помощи, считают в организации.

Несмотря на объявление о перемирии, разрушения и жертвы в Газе продолжают расти.

С момента начала военной кампании Израиля в Газе погибло более 156 тыс. палестинцев, большинство из которых женщины и дети. В результате боевых действий также пропали без вести свыше 11 тыс. человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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