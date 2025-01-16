Парламент Болгарии в четверг утвердил нового премьер-министра и состав кабмина после более чем двух месяцев сложных переговоров. Главой правительства стал Росен Желязков, представляющий правоцентристскую партию ГЕРБ.

Партия ГЕРБ, получившая 69 мест в 240-местном парламенте на выборах в октябре, сумела сформировать коалицию с представителями партий разных политических флангов. В своей первой речи Желязков поблагодарил партнеров за способность преодолеть политические разногласия и достичь соглашения.

«Мы смогли договориться в непростое время, оставив в стороне политические и идеологические различия, чтобы подписать коалиционное соглашение», — заявил он в парламенте, согласно данным государственного телевидения.

Среди приоритетов нового правительства Желязков назвал защиту верховенства закона и присоединение Болгарии к еврозоне. С 1 января страна стала полноправным членом Шенгенской зоны, но пока не вошла в валютный союз ЕС.

Болгария испытывает серьезную политическую нестабильность с 2020 года, когда в стране прошли массовые протесты против захвата государственных институтов олигархами. После недавних выборов также прошли акции протеста из-за обвинений в подкупе голосов.