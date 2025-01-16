События 2023 года поставили Армению в сложное положение. Ереван потерпел поражение в Карабахе, в результате чего Азербайджан восстановил территориальную целостность. Армения обвинила в этом союзников по ОДКБ, прежде всего Россию. В Москве с обвинениями не согласились и настаивают: оборонительный блок сделал все необходимое в рамках своих полномочий.

На этом фоне власти Армении рассудили так: нужно искать альтернативные военные блоки, а не возлагать все надежды на одного партнера. Ситуацию осложняет экономическая зависимость страны от Кремля. В России четко дают понять: Ереван вправе искать новых союзников, но если они окажутся западными, то государству придется попрощаться с преимуществами в рамках ЕАЭС.

Первым делом Ереван обратился к Ирану и Индии. Нью-Дели продала Армении буксируемые артиллерийские системы. А Тегеран, по сообщениям СМИ, заключил тайную сделку по продаже беспилотников и ПВО. Однако, несмотря на некоторую поддержку, трудно представить, чтобы ирано-индийский десант воевал вместо армян.

Затем Армения пошла на Запад: заявила о желании вступить в Евросоюз и углубила отношения с США. В ЕС обещали подумать, но точных сроков не назвали. По линии Вашингтона успехов больше, но ненамного — в Ереван отправится специальная группа для мониторинга пограничной безопасности. Состав этой миссии не уточняется.

«Мы создаем комиссию по стратегическому партнерству, которое предоставляет целый круг возможностей по расширению нашего взаимодействия по ряду направлений — экономика, оборона, безопасность, демократия», — заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время подписания с Арменией хартии о стратегическом партнерстве.

Документ состоит из пяти секций: принципы партнерства; сотрудничество в сфере экономики, торговли, транспорта и энергетики; оборона и безопасность; укрепление демократии, правосудия и инклюзивности; расширение гуманитарных и культурных обменов.

Несмотря на воодушевляющее заявление Блинкена, Хартия не содержит почти никакой конкретики, довольствуясь лишь общими формулировками. Но в ней сказано, что США приветствуют стремление Армении укреплять связи со странами евроатлантического сообщества и «более широким сообществом демократий».

США претендует на роль России?

В Азербайджане внимательно следят за поисками Арменией новых союзников. Как указывает TRT на русском политолог Ильгар Велизаде, в американо-армянской хартии есть пункт об улучшении политического климата в регионе и укреплении региональной безопасности.

«Но как США может повлиять на безопасность? Тем более что азербайджанская сторона неоднократно публично высказывала свою обеспокоенность тем, что на армяно-азербайджанской границе действуют представители силовых структур других государств. Это явно не способствует разрядке напряженности», — говорит эксперт.

Он также отметил общий тон всего документа, где США дают оценку и поощряют армянское руководство на те или иные действия: «Ни о каком равноправии говорить не приходится. И вызывает вопросы, насколько документ будет релевантным в плане региональной безопасности. Вряд ли Иран будет в восторге, что на его границе появятся американские военнослужащие».

По словам политолога, прослеживаются очевидные попытки Вашингтона снизить зависимость Армении от российского «Росатома» путем укрепления сотрудничества в энергетической сфере. Но у США нет опыта строительства малых АЭС за пределами страны.

«Даже если они решат построить малые АЭС в Армении, то откуда они будут привозить уран? Мы знаем, что логистика поставок на Мецаморскую АЭС достаточно эффективна. В прежние годы уран завозился из Казахстана, а обогащался в России. А вот откуда он будет завозиться для американской АЭС — вопрос открытый», — говорит Велизаде.

Он также сомневается, что инвестиции из США рекой польются в армянскую экономику. Никаких крупных проектов, которые бы свидетельствовали об интересе американского бизнеса к армянской экономике, нет. Сложный вопрос и с членством Еревана в ОДКБ — стране нужно окончательно покинуть организацию, чтобы не допустить пересечения российских и американских военных.

«Еще один момент: откуда Ереван будет получать газ? До сих пор он шел по газораспределительной системе «Газпрома», причем по очень льготным ценам. Будет абсурдным, если этот баланс будет ломаться за счет увеличения поставок голубого топлива со стороны Ирана. Представьте, что американцы помогают Тегерану продавать больше газа на армянский рынок», — обратил внимание собеседник агентства.

Пока можно говорить о том, что договор о стратегическом партнерстве между Арменией и США лишь добавил вопросов. Вашингтон стремится расширить свою зону влияния и, по сути, ничего не обещает взамен. Все тоже самое предлагает и Москва, Нью-Дели и Тегеран. А других кандидатов в союзники у Еревана нет.