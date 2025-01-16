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«Газа не сдалась и не покорилась»
Президенты Турции и Монголии подписали ряд соглашений, обсудив двустороннюю и глобальную повестки
«Газа не сдалась и не покорилась»
Фото: пресс-служба Администрации президента Турции / Others
16 января 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с официальной церемонией в комплексе «Куллие».

Лидеры двух стран провели переговоры, подписали ряд соглашений и выступили на совместной пресс-конференции.

В своем выступлении президент Эрдоган подчеркнул важность соблюдения перемирия в Газе и оказания помощи пострадавшим.

«Как союз человечества, мы должны работать над выполнением условий перемирия и залечиванием ран Газы», — заявил он.

Президент Турции также осудил действия Израиля, отметив, что международное сообщество несет правовую и моральную ответственность за защиту палестинцев.

Эрдоган добавил, что, несмотря на гибель более 50 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети, Газу не удалось подчинить.

«Газа не сдалась и не покорилась, ее народ не склонился перед угнетателем», — сказал он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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