Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с официальной церемонией в комплексе «Куллие».

Лидеры двух стран провели переговоры, подписали ряд соглашений и выступили на совместной пресс-конференции.

В своем выступлении президент Эрдоган подчеркнул важность соблюдения перемирия в Газе и оказания помощи пострадавшим.

«Как союз человечества, мы должны работать над выполнением условий перемирия и залечиванием ран Газы», — заявил он.

Президент Турции также осудил действия Израиля, отметив, что международное сообщество несет правовую и моральную ответственность за защиту палестинцев.

Эрдоган добавил, что, несмотря на гибель более 50 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети, Газу не удалось подчинить.

«Газа не сдалась и не покорилась, ее народ не склонился перед угнетателем», — сказал он.