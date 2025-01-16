ПОЛИТИКА
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«Бразильского Трампа» не пускают к американскому
Генпрокурор Бразилии выступил против поездки Болсонару на инаугурацию американского президента
«Бразильского Трампа» не пускают к американскому
Фото: Reuters / Others
16 января 2025 г.

Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет не удовлетворил просьбу экс-президента Жаира Болсонару покинуть страну ради участия в инаугурации Дональда Трампа.

По мнению прокурора, поездка носит частный характер и не оправдана с точки зрения общественного интереса, а потому нет оснований отменять временный запрет на выезд, введенный Верховным судом.

Ранее Болсонару обратился к судье Верховного суда Александру ди Мораесу с просьбой разрешить ему посетить США с 17 по 22 января 2025 года, а также вернуть его паспорт.

Адвокаты экс-президента уверяют, что поездка не повлияет на расследование, в рамках которого Болсонару проверяется на причастность к попытке госпереворота.

Жаира Болсонару называют «бразильским Трампом» из-за его резкой антиэлитной риторики и пренебрежения политкорректностью. Как и Трамп, он известен скептическим отношением к изменению климата, пандемии COVID-19, а также тем, что оспаривал выборы и критиковал традиционные СМИ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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