Генеральный прокурор Бразилии Паулу Гонет не удовлетворил просьбу экс-президента Жаира Болсонару покинуть страну ради участия в инаугурации Дональда Трампа.

По мнению прокурора, поездка носит частный характер и не оправдана с точки зрения общественного интереса, а потому нет оснований отменять временный запрет на выезд, введенный Верховным судом.

Ранее Болсонару обратился к судье Верховного суда Александру ди Мораесу с просьбой разрешить ему посетить США с 17 по 22 января 2025 года, а также вернуть его паспорт.

Адвокаты экс-президента уверяют, что поездка не повлияет на расследование, в рамках которого Болсонару проверяется на причастность к попытке госпереворота.

Жаира Болсонару называют «бразильским Трампом» из-за его резкой антиэлитной риторики и пренебрежения политкорректностью. Как и Трамп, он известен скептическим отношением к изменению климата, пандемии COVID-19, а также тем, что оспаривал выборы и критиковал традиционные СМИ.