Колонны с гуманитарными грузами ожидают открытия границ с Газой

Гуманитарные колонны в Египте ожидают разрешения на въезд в Газу в городе Эль-Ариш. Соглашение о перемирии и обмене заложниками вступит в силу в воскресенье, 19 января. Договоренности предусматривают шестинедельное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и обмен заложниками. Каждый день в Газу планируется отправлять 600 грузовиков с гуманитарной помощью, включая 50 с топливом. #ГуманитарнаяПомощь #Газа #Перемирие #Израиль #Палестина #ЭльАриш #КризисВГазе #ОбменЗаложниками #МеждународнаяПомощь