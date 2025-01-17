ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Колонны с гуманитарными грузами ожидают открытия границ с Газой
Гуманитарные колонны в Египте ожидают разрешения на въезд в Газу в городе Эль-Ариш. Соглашение о перемирии и обмене заложниками вступит в силу в воскресенье, 19 января. Договоренности предусматривают шестинедельное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и обмен заложниками. Каждый день в Газу планируется отправлять 600 грузовиков с гуманитарной помощью, включая 50 с топливом. #ГуманитарнаяПомощь #Газа #Перемирие #Израиль #Палестина #ЭльАриш #КризисВГазе #ОбменЗаложниками #МеждународнаяПомощь
вап / Others
17 января 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us