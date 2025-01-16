В Стамбуле бродячая собака принесла своего умирающего щенка к ветеринару

В стамбульском районе Бейликдюзю бездомная собака принесла своего больного щенка прямо к двери ветеринарной клиники. Ее сотрудник сразу же подобрал малыша и приступил к лечению. У щенка было замедленное сердцебиение, его поместили в отделение интенсивной терапии. Все это время мать щенка не отходила от малыша ни на минуту. Ранее в эту же клинику неравнодушные граждане доставили другого щенка этой собаки. Состояние малышей стабилизировалось, их продолжают лечить. #Стамбул #БездомнаяСобака #Щенок #Ветеринар #СпасениеЖизни #Животные #Собаки #собачьялюбовь