ПОЛИТИКА
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В Стамбуле бродячая собака принесла своего умирающего щенка к ветеринару
В стамбульском районе Бейликдюзю бездомная собака принесла своего больного щенка прямо к двери ветеринарной клиники. Ее сотрудник сразу же подобрал малыша и приступил к лечению. У щенка было замедленное сердцебиение, его поместили в отделение интенсивной терапии. Все это время мать щенка не отходила от малыша ни на минуту. Ранее в эту же клинику неравнодушные граждане доставили другого щенка этой собаки. Состояние малышей стабилизировалось, их продолжают лечить. #Стамбул #БездомнаяСобака #Щенок #Ветеринар #СпасениеЖизни #Животные #Собаки #собачьялюбовь
ваыпр / Others
16 января 2025 г.
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