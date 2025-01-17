ПОЛИТИКА
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Мусульмане помогают пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе
Мусульманская благотворительная организация развернула пункт помощи семьям, пострадавшим от лесных пожаров в Лос-Анджелесе. В распределительном центре, организованном в парке Санта-Анит в Аркадии, нуждающимся раздают еду, гигиенические наборы и другие необходимые вещи. #Мусульмане #Благотворительность #ЛесныеПожары #ЛосАнджелес #Помощь #Аркадия #ГуманитарнаяПомощь #РаздачаЕды #ГигиеническиеНаборы #ДобрыеДела #МусульманскаяПомощь #ПомощьПострадавшим
ыауцке / Others
17 января 2025 г.
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