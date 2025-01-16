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«Президент Эрдоган сделал это»
Глава Госдепа США заявил о ключевой роли турецкого лидера в достижении мирных соглашений между Израилем и ХАМАС
«Президент Эрдоган сделал это»
Фото: пресс-служба Администрации президента Турции / Others
16 января 2025 г.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена активно работала над достижением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон просил президента Реджепа Тайипа Эрдогана помочь вернуть ХАМАС за стол переговоров, чтобы добиться прекращения огня.

«В последние недели мы ездили в Турцию и просили президента Эрдогана использовать свой вес и влияние, чтобы вернуть ХАМАС за стол переговоров и завершить сделку. Президент Эрдоган сделал это. ХАМАС вернулся за стол переговоров», — заявил американский дипломат.

Блинкен подчеркнул, что соглашение о прекращении огня, запланированное на 19 января, является важным шагом для Израиля и Палестины. Он также заявил о планах США запустить масштабную программу восстановления Газы и усилить гуманитарную помощь.

В перспективе Вашингтон рассчитывает на региональную интеграцию, включая нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также шаги к созданию палестинского государства.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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