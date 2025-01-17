ПОЛИТИКА
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Одна из самых популярных соцсетей в США TikTok под угрозой запрета.
Американские власти обеспокоены, что основанная в Китае платформа может передавать КНР данные пользователей США. Кроме того, через TikTok получили массовую популярность пропалестинские материалы. Выходом из ситуации может стать передача соцсети Илону Маску. #TikTok #ЗапретTikTok #НациональнаяБезопасность #Китай #США #ИлонМаск #ПропалестинскийКонтент #СоциальныеСети #Политика #ДанныеПользователей
ваып / Others
17 января 2025 г.
Истории
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