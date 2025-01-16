Москва готова к обсуждению окончания российско-украинской войны с новой администрацией США, но настаивает на существенном сокращении военного сотрудничества Киева с НАТО, нейтральном статусе Украины и ограничении численности ВСУ.

Эти требования, по данным источников Bloomberg, близких к Кремлю, станут ключевыми в возможных переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Россия намерена добиться юридического закрепления нейтралитета Украины, исключив возможность ее вступления в НАТО. При этом Кремль допускает, что отдельные члены альянса смогут продолжать поставлять оружие Киеву в рамках двусторонних соглашений, но требует запрета его использования против РФ и для попыток вернуть захваченные территории.

Москва настаивает на сохранении контроля над примерно 20% украинской территории, включая Крым и части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом в Кремле допускают некоторый «обмен», детали которого пока не ясны.

Российские требования фактически предполагают демилитаризацию Украины: по данным источников, В 2022 году Кремль предлагал ограничить численность ВСУ до 85 тыс. человек, а парк танков — до 342 единиц. Сейчас, по данным собеседников Bloomberg, Москва занимает еще более жесткую позицию — из-за уверенности в успехах на фоне продвижения на Донбассе.