Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов США, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом, выразил поддержку усилению санкций против России, особенно в отношении крупных нефтяных компаний. Такое заявление он сделал 16 января на слушаниях в сенатском комитете по финансам, сообщает CNBC.

«Если какие-либо официальные лица в РФ следят за этими слушаниями, они должны знать, что, если меня утвердят и президент Трамп потребует этого в рамках своей стратегии по прекращению войны в Украине, я на 100% поддержу ужесточение санкций, особенно в отношении российских нефтяных компаний, до уровня, который посадит Россию за стол переговоров», — отметил Бессент.

Bloomberg охарактеризовал его заявление как одно из самых жестких высказываний со стороны будущих членов кабинета Трампа по вопросу санкций против Москвы.

Кроме того, Бессент подверг критике действующую администрацию Джо Байдена, указав, что введенные ею санкции в ответ на российское вторжение в Украину были недостаточно масштабными.

По данным Bloomberg, команда Трампа рассматривает два подхода к санкциям в поисках стратегии завершения войны. Первый предполагает смягчение санкций в отношении российских нефтяных компаний, если достижение мирного соглашения станет реальным. Второй вариант предполагает усиление давления, включая вторичные санкции для европейских перевозчиков и азиатских покупателей российской нефти, таких как Китай и Индия.

Financial Times также сообщает, что будущая администрация Трампа пересматривает стратегию по Украине. Источники газеты подчеркивают, что команда Трампа опасается сравнения их действий с выводом войск США из Афганистана при Байдене, который был воспринят как катастрофа.