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Нетаньяху собирается нарушить мир?
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал союзникам из ультраправой коалиции возобновить военную операцию в секторе Газа после первого этапа сделки с ХАМАС, пишет WP
Нетаньяху собирается нарушить мир?
Биньямин Нетаньяху / Фото: Reuters
17 января 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил ультраправых членов своей коалиции, что военная операция в секторе Газа будет возобновлена после реализации первого этапа сделки с движением ХАМАС. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным WP, израильские власти стремились урегулировать разногласия с ХАМАС, чтобы подготовить почву для обмена пленными. Однако это вызвало протесты среди союзников Нетаньяху, которые посчитали сделку преждевременной. Они пригрозили выйти из коалиции и свергнуть правительство.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, лидер партии «Еврейская сила», пообещал покинуть коалицию, если сделка с ХАМАС будет одобрена в Кнессете. Он добавил, что может вернуться в случае возобновления военной операции.

Министр финансов Бецалель Смотрич, глава партии «Религиозный сионизм», заявил, что останется в правительстве только при условии, что война будет продолжена «с большей силой, до полной победы».

Ранее сообщалось, что администрация избранного президента США Дональда Трампа оказывает сильное давление на израильское правительство, настаивая на выполнении достигнутых договоренностей. США, вместе с Египтом и Катаром, выступают гарантами данного соглашения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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