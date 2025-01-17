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«Глаза» и «уши» Трампа в Голливуде
Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде, поручив им восстановление индустрии развлечений и «возвращение ее былого величия»
«Глаза» и «уши» Трампа в Голливуде
Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт / Фото: Reuters
17 января 2025 г.

Избранный президент США Дональд Трамп назначил известных актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта специальными послами в Голливуде. Об этом он объявил в четверг через свою платформу Truth Social.

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мел Гибсон и Сильвестр Сталлоне станут специальными послами в великом, но очень проблемном Голливуде, в Калифорнии», — написал Трамп.

Трамп отметил, что их задача — вернуть Голливуду утраченные позиции: «Они будут моими специальными представителями для возвращения Голливуда, который за последние четыре года потерял много бизнеса из-за зарубежных конкурентов, — БОЛЬШИМ, ЛУЧШИМ И СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ!»

Эти актеры, обладатели десяти номинаций и трех премий «Оскар», выделяются своими взглядами, которые расходятся с мнением большинства коллег, традиционно поддерживающих Демократическую партию.

Трамп также подчеркнул, что прислушается ко всем предложениям своей команды, чтобы восстановить «Золотой век Голливуда» наряду с возвращением Америке ее величия.

Республиканцы редко находят поддержку в Голливуде, где многие звезды, включая Тейлор Свифт и Джорджа Клуни, открыто поддержали демократа Камалу Харрис на выборах 2024 года.

Вместо опоры на традиционные круги Голливуда, Трамп сделал ставку на поддержку широкой аудитории инфлюенсеров на YouTube, что позволило ему укрепить позиции среди новых слоев общества.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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