Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что уйдет из правительства Биньямина Нетаньяху, если тот одобрит сделку о прекращении огня в Газе.

Соглашение, заключенное при посредничестве США, Египта и Катара, вызвало резкую критику со стороны ультраправых сил в израильской коалиции. Итамар Бен-Гвир назвал сделку «безответственной», утверждая, что она сведет на нет все достижения войны. Он осудил планы по освобождению сотен палестинцев и выводу войск из ключевых районов Газы.

«Если эта безответственная сделка будет одобрена, я и моя партия «‎‎Еврейская сила» подадим в отставку», — пригрозил Бен-Гвир. Однако он уточнил, что не намерен рушить правительство Нетаньяху и готов вернуться в случае провала соглашения.

Политическое напряжение усилилось после сообщений о том, что кабмин может проголосовать по сделке уже 17 января. В офисе Нетаньяху пока не подтвердили эти планы, несмотря на заявления, что ХАМАС отказался от некоторых условий. Американские официальные лица, напротив, утверждают, что спорные вопросы улажены, и прекращение огня начнется 19 января, как и планировалось.

Министр финансов Бецалель Смотрич, также выступивший против сделки, назвал ее «катастрофой». Его партия «Религиозный сионизм» пригрозила выйти из коалиции, если Израиль не возобновит военную кампанию против ХАМАС после завершения шестинедельного перемирия.

Среди противников сделки — также некоторые семьи заложников в Газе, которые опасаются, что их близкие останутся в плену. В рамках соглашения сначала планируется освободить 33 заложников, а затем вести переговоры о судьбе еще 65. Критики считают, что вторая фаза может не состояться, намекая, что Израиль не намерен придерживаться собственных обещаний.

Партия «Ликуд» Нетаньяху поддержала сделку, подчеркнув что ее цель — освободить заложников и обеспечить долгосрочную безопасность Израиля. Оппозиционные партии пообещали поддержать сделку, что может стабилизировать правительство на фоне разногласий в коалиции.