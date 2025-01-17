Уходящий с поста президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Биньямину Нетаньяху необходимо учитывать законные интересы палестинцев для долгосрочного выживания Израиля.

«Идея, что Израиль сможет выжить в долгосрочной перспективе, игнорируя палестинский вопрос... это просто невозможно», — заявил Байден в интервью телеканалу MSNBC.

Он подчеркнул: Нетаньяху должен найти решение, которое признает права палестинцев, до сих пор не получивших собственной независимой территории.

«‎Я постоянно напоминаю своему другу — а он мой друг, хоть в последнее время мы часто не соглашаемся друг с другом, — Биби, ты должен найти способ учесть законные интересы большой группы людей, палестинцев, у которых нет своего независимого места для жизни‎», — отметил Байден.

Президент США столкнулся с критикой со стороны многочисленных правозащитников за свою военную и дипломатическую поддержку израильского вторжения в Газу. Оно привело к гибели более 46 тыс. палестинцев.

Байден время от времени критиковал Нетаньяху, но между делом продолжал твердо поддерживать Израиль и выделять ему раз за разом миллиардные пакеты помощи. Последний пакет на $8 млрд президент США согласовал уже буквально накануне своего ухода, 5 января.

США десятилетиями поддерживали решение израильско-палестинского конфликта, предусматривающее создание двух государств — еврейского и арабского — с созданием государства для палестинцев на оккупированном Западном берегу и в Газе рядом с Израилем. Палестинская сторона настаивает, что столицей их будущего государства должен стать Восточный Иерусалим.

Биньямин Нетаньяху категорически отвергает любые намеки на палестинскую государственность, утверждая, что Израиль должен контролировать все земли к западу от реки Иордан. Это исключает любую возможность существования суверенного палестинского государства.