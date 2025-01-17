Президент США Джо Байден предпринял последние шаги, чтобы закрепить свое наследие и усложнить действия своего преемника, Дональда Трампа. Одним из ключевых элементов этой стратегии стало введение масштабных санкций против России, направленных на военно-промышленный комплекс, энергетический сектор и финансовые структуры страны.

Кроме того, Байден специально закрепил санкции таким образом, чтобы его преемнику было не так-то просто их снять.

16 января администрация Байдена объявила о введении более 250 санкций против РФ. Под раздачу попали и структуры в Китае, которые обвиняются в помощи России в обходе ограничений, а также кыргызстанский банк «‎Керемет»‎.

Новые ограничения включают российские банки, энергетические компании и региональные расчетные платформы, связанные с КНР. Кроме того, были наложены санкции на Запорожскую АЭС, крупнейшую в Европе, находящуюся с 2022 года под контролем России.

Минфин США уточнил, что новые меры усложняют их отмену: чтобы снять санкции, Трампу понадобится одобрение Конгресса.

Юрист Джереми Панер в беседе с агентством Reuters назвал эти санкции «защищенными от Трампа», а исследователь Колумбийского университета Эдвард Фишман отметил их стратегическую важность, подчеркнув, что они предотвращают «легкомысленные решения» об их отмене.

Китай резко осудил новые санкции США, назвав их незаконными. Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США используют санкции для сдерживания Китая и вмешательства в торговые отношения с Россией.

Эти меры дополняют недавние шаги Байдена, включая ограничения на нефтяные доходы России — это, как считают эксперты, должно усилить позиции Украины перед возможными переговорами.

Будущий подход Трампа к этим санкциям пока остается неясным, но он уже выразил намерение встретиться с Владимиром Путиным сразу после вступления в должность.