Действующий президент США Джо Байден не стал принимать меры для блокировки TikTok, передав это решение администрации Дональда Трампа. Об этом 17 января сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

В апреле 2024 года Конгресс одобрил, а Байден подписал закон о блокировке TikTok в связи с угрозой национальной безопасности. ByteDance, владельцу соцсети, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что закон допускает продление срока до завершения сделки. Однако демократы в сенате попытались 16 января принять отдельный закон о продлении, который заблокировал республиканец Том Каттон.

Американские власти опасаются, что TikTok передает данные пользователей китайским властям. Согласно китайским законам, компании обязаны сотрудничать с разведывательными органами. Тем не менее, юридически TikTok зарегистрирован на Каймановых островах, а его центральные офисы находятся в Сингапуре и Лос-Анджелесе.

По данным Bloomberg, Китай рассматривает вариант передачи управления TikTok Илону Маску, чтобы избежать запрета. Однако представители соцсети заявили, что вероятность сделки с Маском исключена.

Издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп изучает возможность подписания указа, который приостановит исполнение закона о блокировке TikTok на два-три месяца.