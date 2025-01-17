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Судьбу TikTok определит Трамп
Джо Байден отказался вводить меры по блокировке TikTok, оставив это решение будущей администрации Дональда Трампа
Судьбу TikTok определит Трамп
TikTok / Фото: Reuters
17 января 2025 г.

Действующий президент США Джо Байден не стал принимать меры для блокировки TikTok, передав это решение администрации Дональда Трампа. Об этом 17 января сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

В апреле 2024 года Конгресс одобрил, а Байден подписал закон о блокировке TikTok в связи с угрозой национальной безопасности. ByteDance, владельцу соцсети, дали 270 дней на продажу американскому владельцу. Этот срок истекает 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что закон допускает продление срока до завершения сделки. Однако демократы в сенате попытались 16 января принять отдельный закон о продлении, который заблокировал республиканец Том Каттон.

Американские власти опасаются, что TikTok передает данные пользователей китайским властям. Согласно китайским законам, компании обязаны сотрудничать с разведывательными органами. Тем не менее, юридически TikTok зарегистрирован на Каймановых островах, а его центральные офисы находятся в Сингапуре и Лос-Анджелесе.

По данным Bloomberg, Китай рассматривает вариант передачи управления TikTok Илону Маску, чтобы избежать запрета. Однако представители соцсети заявили, что вероятность сделки с Маском исключена.

Издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп изучает возможность подписания указа, который приостановит исполнение закона о блокировке TikTok на два-три месяца.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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