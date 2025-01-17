В 2024 году в Украине зафиксирован значительный рост числа жертв среди мирного населения, заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари ДиКарло на заседании СБ ООН.

«Самое тревожное, что в 2024 году мы стали свидетелями роста числа жертв среди мирного населения, — отметила ДиКарло. — По данным Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), в прошлом году общее число убитых и раненых гражданских лиц увеличилось на 30% по сравнению с годом ранее».

Особое беспокойство вызывает рост числа пострадавших детей. За первые три квартала 2024 года было убито или ранено больше детей, чем за весь 2023 год.

Согласно данным УВКПЧ, с февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года погибли не менее 12 456 гражданских лиц, включая 669 детей. Еще 28 382 мирных жителя, среди них 1833 ребенка, получили ранения. Однако, как подчеркнула ДиКарло, фактические цифры могут быть значительно выше.

Она также отметила участившиеся нападения на гражданскую инфраструктуру. За девять месяцев 2024 года было повреждено или разрушено более 580 школ и больниц.

ДиКарло подчеркнула, что такие атаки противоречат международному праву и должны быть немедленно прекращены. Она осудила нападения, угрожающие как местному населению, так и дипломатическим и гуманитарным миссиям в Украине.

Заместитель генсека напомнила, что прошлый год стал трагическим для гуманитарных работников: 10 человек погибли, а 41 получил ранения.

Также ДиКарло коснулась темы обмена пленными. Она приветствовала обмен 50 пленными между Россией и Украиной накануне, а также состоявшийся ранее обмен более 300 военнопленными.

В преддверии третьей годовщины конфликта ДиКарло вновь призвала к прочному и всеобъемлющему миру на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи.

«Мы также не должны забывать о тяжелом положении многих тысяч украинских граждан, проживающих на территориях Украины, в настоящее время оккупированных Российской Федерацией», — добавила она.