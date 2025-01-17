ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Британские базы в Украине обеспокоили Кремль
Песков прокомментировал положения нового договора между Лондоном и Киевом о возможном размещении британской военной инфраструктуры в Украине
Британские базы в Украине обеспокоили Кремль
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский присутствуют на презентации украинских военных дронов / Фото: Reuters / Others
17 января 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с положениями нового британско-украинского договора, предусматривающими возможность размещения британских военных баз на территории Украины.

«Учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент, достаточно беспокоящий. В любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — заявил Песков.

Ранее правительство Великобритании опубликовало декларацию о столетнем партнерстве с Украиной. Согласно документу, Лондон обязуется предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31 года. Кроме того, стороны рассмотрят возможность создания военных баз, складов и хранилищ военной техники на территории Украины.

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения», — заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам после церемонии подписания документа.

«Вместе мы подписали знаковое соглашение, первое в своем роде, новое партнерство между Великобританией и Украиной, которое отражает большую симпатию, существующую между двумя нашими странами», — в свою очередь прокомментировал соглашение премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Особую обеспокоенность Кремля вызвал пункт о расширении сотрудничества в морских акваториях. Комментируя этот аспект, Песков подчеркнул: «Это (Азовское море) действительно внутреннее море России, и там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us