Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с положениями нового британско-украинского договора, предусматривающими возможность размещения британских военных баз на территории Украины.

«Учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент, достаточно беспокоящий. В любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — заявил Песков.

Ранее правительство Великобритании опубликовало декларацию о столетнем партнерстве с Украиной. Согласно документу, Лондон обязуется предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее £3 млрд до 2030/31 года. Кроме того, стороны рассмотрят возможность создания военных баз, складов и хранилищ военной техники на территории Украины.

«Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения», — заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам после церемонии подписания документа.

«Вместе мы подписали знаковое соглашение, первое в своем роде, новое партнерство между Великобританией и Украиной, которое отражает большую симпатию, существующую между двумя нашими странами», — в свою очередь прокомментировал соглашение премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Особую обеспокоенность Кремля вызвал пункт о расширении сотрудничества в морских акваториях. Комментируя этот аспект, Песков подчеркнул: «Это (Азовское море) действительно внутреннее море России, и там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании».