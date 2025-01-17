Недавно назначенный премьер-министр Франции Франсуа Байру смог сохранить пост, несмотря на предложение о вотуме недоверия, поданное в четверг леворадикальной партией «Непокоренная Франция» (LFI). Это стало возможным благодаря решению депутатов от социалистов и ультраправых не поддерживать инициативу.

Вотум недоверия был предложен после выступления Байру с общеполитической речью, где он представил «дорожную карту» своего правительства. Среди главных пунктов программы — пересмотр пенсионной реформы президента Макрона, вызвавшей массовое недовольство, а также меры по сокращению бюджетного дефицита.

Чтобы заручиться поддержкой социалистов, Байру пообещал сохранить 4000 рабочих мест в секторе государственного образования. Однако это решение вызвало критику со стороны других партий, входящих в коалицию Новый народный фронт (ННФ).

Лидер LFI Жан-Люк Меланшон обвинил социалистов в разрушении коалиции, заявив, что их действия подрывают единство ННФ.

Ультраправое «Национальное объединение» также выразило скептицизм по поводу предложений Байру, но депутат Жан-Филипп Танги заявил, что партия будет оценивать правительство по его реальным действиям.

Хотя Байру удалось избежать отставки, его правительство сталкивается с серьезными вызовами, включая необходимость разработки бюджетного плана на 2025 год.

Напомним, его предшественник Мишель Барнье лишился поста в декабре после провала бюджета и требования вотума недоверия от ультраправых и ННФ.