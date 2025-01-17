Еврочиновники разрабатывают резервный план по защите санкций ЕС против России после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать их продление в январе, пишет The Financial Times. Среди мер рассматривается использование 81-летнего закона с участием короля Бельгии.

В декабре Орбан заявил остальным 26 лидерам ЕС, что может заблокировать продление санкций, для которого требуется единогласное одобрение. Без продления санкции истекут 31 января.

«Сейчас происходят значительные изменения в администрации США... необходим содержательный обмен мнениями, прежде чем мы решим продлить санкционный режим еще на шесть месяцев», — заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока.

Особую обеспокоенность вызывает судьба около 190 млрд евро российских государственных активов в бельгийском депозитарии Euroclear. Прибыль от этих активов планируется использовать для погашения кредита Украине в размере 50 млрд долларов.

Один из рассматриваемых вариантов — использование военного декрета 1944 года, который позволяет королю Филиппу блокировать перевод активов из страны. Однако Бельгия опасается, что использование чрезвычайных полномочий может нарушить двустороннее инвестиционное соглашение с Россией.

«Если Орбан не уступит, единственное решение — национальные меры», — заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Некоторые страны-члены предложили лишить Венгрию права голоса для продвижения продления санкций, но такой радикальный шаг вряд ли получит необходимую единогласную поддержку остальных государств.