Министерство иностранных дел Китая объявило, что вице-президент Хань Чжэн будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

По традиции, мировые лидеры не принимают участия в церемонии, однако, как сообщают СМИ, Трамп ранее приглашал президента Китая Си Цзиньпина, который отказался. Хань Чжэн направляется на инаугурацию как «специальный представитель» китайского лидера.

«Мы готовы работать с новым правительством США для усиления диалога и поиска пути мирного сосуществования», — заявило Министерство иностранных дел Китая.

Во время своего первого президентского срока Трамп вел торговую войну с Китаем. После своей победы на выборах он заявил о готовности ввести 10-процентные пошлины на весь китайский импорт.

Китай, реагируя на угрозы, ограничил экспорт в США ряда товаров двойного назначения, предупредив о взаимных убытках от торгового конфликта.

Раннее Трамп заявил, что если страну возглавит «умный президент», то Россия, Китай и КНДР могут перестать быть врагами.

«У нас есть внешние враги: Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не враги. Если у вас умный президент, они не враги», — отметил Трамп.