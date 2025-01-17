Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Telex вновь раскритиковал санкционную политику Европейского Союза в отношении России и призвал к восстановлению нормальных отношений с Москвой.

«Пришло время выбросить санкции в окно и установить с Россией отношения, свободные от санкций», — заявил Орбан, добавив, что в Брюсселе наступит «отрезвление», хотя сейчас они находятся «в стадии запоя».

Орбан напомнил, что во время председательства Венгрии в ЕС целью его правительства было сделать мир ключевой темой обсуждений. По его словам, этот вопрос стал центральным, поскольку сегодня «все говорят о мире».

Венгерский премьер считает, что для достижения экономических целей страны необходимо мирное урегулирование, что потребует изменения подхода к Украине.

«Мы смотрим на Украину только сквозь военные очки, но она представляет серьезную экономическую угрозу для Европы», — отметил он.

Орбан также выразил обеспокоенность влиянием Украины на сельскохозяйственные сектора Венгрии и Польши, заявив о необходимости введения защитных мер.

«Мы говорим о стране, которая без западных денег вообще не может существовать», — добавил он.

Ранее венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что решение о продлении санкций против России должно быть принято только после консультаций с новой администрацией США.