Франция обвинила Россию в провокационном инциденте, произошедшем в Балтийском море. Как заявил глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, 16 января французский патрульный самолет Atlantique 2, выполнявший миссию НАТО, стал целью радарного облучения российской системы С-400. Министр осудил действия России, заявив, что такие меры являются неприемлемыми.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 января, когда французский самолет находился в международном воздушном пространстве в рамках операции НАТО. Во время патрулирования над Балтийским морем самолет был «освещен» радаром С-400 — системой, предназначенной для уничтожения воздушных целей. Это действие Париж воспринял как угрозу, несмотря на то что такие инциденты в этом стратегически важном регионе не редкость.

Atlantique 2 выполнял задачу по мониторингу судов в международных водах, в том числе в связи с повреждениями подводных коммуникационных кабелей. В процессе выполнения миссии самолет столкнулся с электронным глушением и был «оглушен» радаром С-400. Лекорню назвал это «проявлением агрессии со стороны России‎»‎.

Глава Минобороны подчеркнул, что профессионализм экипажа позволил избежать эскалации и предотвратить дальнейшие опасности. В Минобороны РФ пока никак не комментировали обвинения Парижа.

Этот инцидент еще раз напоминает о высоком уровне напряженности в Балтийском регионе, где пересекаются интересы России и стран НАТО. Франция и ее союзники по альянсу осудили Москву, подчеркивая, что не намерены подчиняться российской воле и продолжат выполнять полеты в международных водах.

За последний месяц в Балтике участились инциденты, связанные с повреждением подводных кабелей. Последний по времени инцидент связан с повреждением кабеля в водах Финляндии.

НАТО в ответ увеличило число разведывательных рейдов и усилило военное присутствие в акватории. Региональные власти обеспокоены действиями России, включая действия так называемого «теневого флота», и продолжают следить за ситуацией, чтобы предотвратить возможные последствия.