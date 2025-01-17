Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до четырех, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. Среди погибших — три женщины и мужчина.

Атака также привела к ранению пятерых человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным Лысака, повреждены два жилых пятиэтажных дома и здание колледжа Национального авиационного университета, которое не эксплуатировалось. В одном из домов возник пожар.

По информации мониторинговых групп, по Кривому Рогу были выпущены две баллистические ракеты «Искандер-М».

В городе продолжается воздушная тревога, и местных жителей просят не покидать укрытий до сигнала об отмене. Сергей Лысак опубликовал в своем телеграм-канале видео, демонстрирующее разрушения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.