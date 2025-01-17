Чуть больше месяца осталось Олафу Шольцу сидеть в кресле канцлера. 23 февраля в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы, на которых, судя по опросам, партия Шольца получит лишь третье место (и то, при удачном раскладе).

В 2021 году, придя к власти, Шольц взял на себя обязанность модернизировать крупнейшую экономику Европы, обещая вывести Германию из застоя. Однако его планы рухнули всего через два месяца после вступления в должность, когда в феврале 2022 года началась российско-украинская война.

Наследие правительства Шольца — это кризисы в области безопасности, обороны и экономического спада, который он не смог остановить. Давайте разберемся, почему Германия при Шольце откатилась назад.

Экономика

Шольц обещал немцам новый экономический бум, аналогичный послевоенному «‎экономическому чуду‎» в ФРГ. Ключом к нему должны были стать значительные инвестиции в зеленую энергетику. Однако экономика Германии практически не росла. После увеличения ВВП на 1,4% в 2022 году в 2023 и 2024 годах наблюдается снижение, а экономика стагнирует на уровне до пандемии.

Финансовые проблемы усугубились отсутствием роста и стали причиной постоянных споров среди коалиции, состоящей из социал-демократов, зеленых и либералов.

С некоторыми экономическими проблемами, такими как резкое повышение цен на энергоносители после начала российско-украинской войны, кабинет Шольца просто не смог справиться. Опрошенные Financial Times (FT) эксперты считают, что неопределенность в политике только ухудшила ситуацию. Инвесторы стали избегать Германию, а ее экспортно зависимый производственный сектор сильно пострадал.

В автомобильной промышленности, крупнейшем секторе, кризис достиг пика в 2023 году, когда немецкие автопроизводители начали терять рынок в Китае, а сдерживание продаж электромобилей только усугубило ситуацию.

Энергетика

Зависимость от дешевого российского газа поставила Германию в сложное положение после прекращения поставок. Вице-канцлер Роберт Хабек быстро принял меры, чтобы увеличить объемы поставок сжиженного газа из США и Ближнего Востока, что помогло избежать блэкаута. Однако высокие энергетические цены по-прежнему сдерживают экономическую конкурентоспособность страны.

Кроме того, Германия не достигла намеченных целей по сокращению выбросов CO₂ в транспортном секторе и строительстве, а план Хабека по замене отопления на тепловые насосы вызвал серьезные политические протесты.

Оборона

В ответ на российско-украинский конфликт Шольц объявил о повороте в политике безопасности, пообещав вооружить Украину и выделив более $100 млрд на модернизацию Бундесвера. Однако его нерешительность в вопросе поставок тяжелого оружия и танков, а также отказ от отправки дальнобойных ракет Taurus ‎вызвали недовольство союзников.

Тем не менее, Германия стала вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине. В 2024 году страна впервые со времен холодной войны достигла цели НАТО по расходам на оборону в 2% от ВВП.

Но по всем остальным фронтам Германия терпит фиаско: кризис в сфере строительства, закрытие заводов Volkswagen, рост цен и отток инвесторов — вот с каким наследием Шольц оставляет ФРГ после четырех лет правления.