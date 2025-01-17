Российские дипломаты пробрались в закрытую зону парламента Великобритании, притворившись экскурсантами.

Как пишут британские СМИ, инцидент произошел в конце прошлого года. Небольшая группа дипломатов присоединилась к экскурсии по зданию парламента, но затем отделилась от группы, чтобы попасть в закрытую часть Палаты лордов. Сотрудники службы безопасности быстро вмешались и удалили нарушителей, прежде чем был нанесен какой-либо ущерб.

Как отмечает Guardian, цель несанкционированного визита, вероятно, заключалась в том, чтобы похвастаться перед Кремлем проникновением в Вестминстер. «Ситуация далеко не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен вред», — уточняет источник издания в парламенте.

Проникновение россиян в святая святых британской демократии привело к срочному пересмотру всей системы безопасности парламента.

По данным газеты, инцидент не на шутку встревожил британских министров. Парламентариям строго-настрого запретили приглашать российских дипломатов в Вестминстер. Пока остается неясным, получила ли группа доступ через экскурсию, организованную каким-либо политиком, или через стандартный сервис для посетителей.

С 2022 года российские дипломаты и официальные лица, включая посла, не допускаются в парламент. Это стало ответом Лондона на российские санкции в отношении британских законодателей из-за их позиции по российско-украинской войне.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл и спикер Палаты лордов Джон Макфол в частных письмах напомнили парламентариям о действующих ограничениях и призвали проявлять бдительность в отношении возможных угроз безопасности со стороны российских дипломатов.

Нарушение произошло на фоне растущей паранойи на Западе о якобы стремлении России дестабилизировать западных союзников, в том числе через кибератаки и шпионаж. Власти РФ или посольство в Лондоне пока никак не прокомментировали сообщения британских СМИ.