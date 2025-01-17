155-я механизированная бригада ВСУ «Анна Киевская», подготовкой и оснащением которой занималась Франция, оказалась в центре расследования из-за сообщений о дезертирстве и неэффективном управлении. Об этом пишет журнал The Economist.

По его данным, за ходом проверки лично следит президент Украины Владимир Зеленский.

Франция обучила 2300 украинских военных из состава бригады при участии 300 инструкторов и предоставила технику, включая гаубицы Caesar, бронемашины и противотанковые ракеты. Однако проблемы начались еще до отправки на фронт. Более 2500 опытных солдат были переведены в другие подразделения, и во Францию направили лишь 2000 человек, большинство из которых практически не имели военного опыта. Боевой опыт был только у ста из них.

Во время подготовки во Франции из бригады дезертировали 50 человек. После возвращения бригада была дополнена еще 4 тыс. военнослужащих, прошедших обучение на территории Украины. Отсутствие координации между группами привело к организационному хаосу. Неэффективное управление и плохая коммуникация ослабили подразделение, отправленное на сложные участки фронта в районе Покровска в Донбассе.

По данным украинского издания «Цензор.net», из бригады самовольно ушли 1700 солдат. Командиры объясняют это страхом перед боями и нехваткой подготовки. Батальонный командир с позывным «Ник» в интервью The Economist указал на проблемы с организацией и задержки при возвращении офицеров из Франции, что еще больше усугубило ситуацию.

В ответ Украина инициировала расследование. Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый признал проблемы и назвал их уроками для будущих реформ. Министр обороны Рустем Умеров также анонсировал проверку структуры командования для повышения эффективности армии.

Чтобы снизить уровень дезертирства, Украина ввела амнистию для тех, кто впервые покинул свои подразделения. Программа позволяет солдатам возвращаться без наказания. Согласно официальным данным, ежедневно возвращаются около 1000 человек. Однако так ли это в действительности, проверить сложно.