В Париже протестовали против участия израильского клуба в Евролиге

В Париже протестовали против участия израильского клуба в Евролиге Пропалестинские активисты протестовали против проведения матча между командами «Париж» и «Маккаби Тель-Авив» с требованиями запретить участие израильского клуба в Евролиге. Участники акции размахивали палестинскими и ливанскими флагами и скандировали лозунги «Свободу Палестине», «Бойкот Израиля, никаких матчей с «Маккаби Тель-Авив» и «Справедливость для Палестины». К слову, тель-авивский «Маккаби» проиграл «Парижу» 83:96. #париж #матч #газа