ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Париже протестовали против участия израильского клуба в Евролиге
В Париже протестовали против участия израильского клуба в Евролиге Пропалестинские активисты протестовали против проведения матча между командами «Париж» и «Маккаби Тель-Авив» с требованиями запретить участие израильского клуба в Евролиге. Участники акции размахивали палестинскими и ливанскими флагами и скандировали лозунги «Свободу Палестине», «Бойкот Израиля, никаких матчей с «Маккаби Тель-Авив» и «Справедливость для Палестины». К слову, тель-авивский «Маккаби» проиграл «Парижу» 83:96. #париж #матч #газа
бьытмьб / Others
17 января 2025 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us