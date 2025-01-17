Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о партнерстве на 100 лет. «Сегодня поистине исторический день, наши отношения теснее, чем когда-либо», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

В договор включены пункты об укреплении оборонного потенциала Украины, усилении безопасности страны и построении консенсуса по членству в НАТО, также речь идет об укреплении сотрудничества в области энергетики, в сфере морской безопасности, борьбе с информационными манипуляциями и вмешательством из-за рубежа.

Британский премьер заверил, что в 2025 году Лондон окажет Киеву поддержку «большую, чем когда-либо прежде». В том числе передаст Украине новую мобильную систему ПВО Gravehawk. Это инновационная система, разработанная специально для нужд украинского фронта.

Также Лондон обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на 3 млрд фунтов «столько времени, сколько потребуется». «Участники рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры в Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, резервные хранилища военной техники и складские запасы военного назначения», — сказано в документе.

Этот пункт вызвал особенное беспокойство в Кремле. «Это не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент, достаточно беспокоящий. В любом случае надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что не все детали соглашения с Лондоном доступны общественности. В документе есть тайные пункты. По его словам, в этом году Киев получит военную помощь от Британии на 6,6 млрд долларов.

Итоги визита Кира Стармера в Киев TRT на русском обсудил с главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Последние дни в Украине были достаточно насыщенными с точки зрения визитов зарубежных гостей. Была поездка Владимира Зеленского в Польшу. Переговоры с премьер-министром Великобритании проходят в контексте всплеска внешнеполитической активности украинского руководства в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа и ожидания начала мирного процесса.

— Какие главные достижения от визита Стармера?

— Главный результат — подписание соглашения о 100-летнем стратегическом партнерстве. Документы с такими датами подписываются крайне редко, и цифра в 100 лет несет лишь символическое значение. Это бессрочное соглашение.

Такое решение не принято внезапно или неожиданно — Украина и Великобритания давно и планомерно развивают системное стратегическое партнерство. В целом можно говорить о том, что страны комплексно взаимодействуют в разных сферах: от экономической до работы спецслужб.

В России очень раздражены этими контактами. Показательно, что во время визита Стармера Киев подвергся дневной атаке военными беспилотниками. Обычно такие удары совершаются ночью или чаще рано утром. Как правило, они не совершаются во время визита высокопоставленных зарубежных гостей. Сейчас такая атака была.

— Что может предполагать пункт о создании военных баз?

— Речь прежде всего идет о возможном участии Великобритании в миротворческой миссии после завершения российско-украинской войны. Эта тема обсуждается с подачи президента Франции Эммануэля Макрона. Не все европейские партнеры Украины готовы участвовать в таком формате миротворческого контингента, но Лондон демонстрирует готовность к этой миссии.

Конечно, сама возможность такого присутствия должна быть частью мирного соглашения. И есть большие сомнения, что Россия согласится, поскольку Великобритания — страна НАТО. Но готовность Лондона и Парижа участвовать в миротворческой миссии — это на самом деле очень значимо.

— Как к этому может относиться Трамп?

— Он поддерживает такую идею и считает, что именно европейцы должны брать на себя ответственность за региональную безопасность.

И все действия президента Владимира Зеленского сегодня также направлены на консолидацию поддержки европейских партнеров по будущим мирным переговорам.