Администрация Байдена раскрыла детали ранее засекреченной программы помощи Украине, направленной на развитие ее военных дронов. Этот проект стал ключевым элементом поддержки Киева, выяснила The New York Times (NYT).

Источники издания сообщили, что Вашингтон на протяжении двух лет вкладывал значительные средства в расширение производства беспилотников в Украине. Это позволило усовершенствовать технологии и изменить подход к ведению современных боевых действий.

Осенью прошлого года США выделили Киеву $1,5 млрд на развитие украинской индустрии дронов. Советник по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что эти меры сыграли стратегическую роль в конфликте.

Газета подчеркивает: ранее основная часть американской военной помощи Украине, включая танки, системы ПВО и артиллерию, широко обсуждалась публично. Однако программы поддержки беспилотников оставались в тени. В рамках этой работы США предоставили не только финансовую помощь, но и наладили связи между американскими технологическими компаниями и украинскими производителями дронов.

Вклад ЦРУ также оказался значительным, отмечает NYT. Директор агентства Уильям Бернс в недавнем интервью подтвердил, что разведывательная поддержка помогла украинцам эффективнее защищать страну.

Важность беспилотников особенно проявилась во время контрнаступления Украины в 2023 году. Хотя оно не принесло ожидаемых результатов, дроны продемонстрировали, что традиционные подходы на поле боя больше не работают. Российские дроны успешно атаковали поставленную Западом бронетехнику, что вынудило США срочно усилить поддержку украинских разработок.

К концу 2024 года украинские беспилотники достигли значительных успехов, отмечает издание. Морские дроны уничтожили четверть Черноморского флота России, а наземные дроны замедлили продвижение российских войск на востоке.

Салливан подчеркнул, что работа с Украиной дала США ценные уроки. Эти знания уже начали применять в американской оборонной промышленности. По его словам, дроны становятся основным элементом современных войн, и усилия по поддержке Украины меняют не только ход конфликта, но и будущее военных технологий.